Казань, , 17:22 — REGNUM Из Татарии для жителей Донбасса отправили восемь грузовых фур с товарами первой необходимости общей массой свыше 100 тонн. Об этом говорится в обращении депутатов Госсовета РТ к президенту РФ Владимиру Путину. Парламентарии выразили поддержку действиям лидера страны в связи с проведением специальной операции на территориях Донецкой и Луганской народных республик и Украины.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««По-другому не получится»: военная спецоперация России — трансляция»

Депутаты Госсовета РТ поддержали курс национального лидера страны и проведение упреждающей военной спецоперации на Украине. По их мнению, это решение было единственно верным, стратегически выверенным, способным прекратить убийства мирных жителей, подвергавшихся многолетним нападениям со стороны националистических формирований.

«Направляя Украине значительные финансовые средства и накачивая ее оружием, недружественные нам страны стремятся во что бы то ни стало сохранить несостоявшийся киевский режим. Многочисленные жертвы и страдания мирного населения — вот страшная и неизбежная цена такой политики», — подчеркнули парламентарии.

В обращении к президенту говорится также, что ежедневно защитники Отечества совершают подвиг, который войдет в историю как яркий пример патриотизма, верности присяге, готовности помочь братскому народу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 15 апреля в клубе Казанского высшего танкового командного Ордена Жукова Краснознаменного училища прошла церемония прощания с военнослужащим ефрейтором контрактной службы, Героем России Дамиром Гилемхановым, погибшим во время проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Читайте также: В Татарии дополнительно поддержат семьи погибших на Украине военных