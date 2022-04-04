Казань, , 12:08 — REGNUM В Татарии семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации России на Украине, выплатят дополнительную материальную помощь. Соответствующий указ 4 апреля подписал глава РТ Рустам Минниханов.

Татарстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Согласно документу, единовременная выплата составит 2 млн рублей. Это будет дополнительная финансовая поддержка для тех, кто потерял своих близких, героически отдавших долг Родине», — цитирует «Татар-информ» руководителя пресс-службы главы РТ Лилию Галимову.

Как сообщало ИА REGNUM, участникам специальной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, а также Сирийской Арабской Республики предусматриваются дополнительные выплаты в случае смерти или ранения при исполнении воинского долга.

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