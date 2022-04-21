Москва, 21 апреля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. На данный момент ни о каком «крахе евро» речи не идет, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

(сс) Huhu Uet Евро

«Действительно, инфляция в еврозоне сейчас находится у многолетних максимумов в 7,4%, чего не происходило с момента образования ЕС, однако, до «краха» и «гиперинфляции» все же еще очень далеко.

Господин Майер сравнивает текущую ситуацию с Веймарской республикой, что в корне некорректно, так как в 20–30-е годы XX века гиперинфляция составляла несколько сотен процентов, и к приходу в Германии власти НСДАП во многом для растопки печей в Германии использовались немецкие марки, так как бумага стоила дороже денег.

Такой катастрофичный сценарий на данный момент не выглядит возможным. Аргумент Майера о том, что ЕЦБ не предпринимает попыток по сдерживанию инфляции, достаточно валидный, однако, в текущих условиях европейский регулятор также пытается поддержать экономику ЕС в условиях кризиса, для чего необходимо кредитование бизнеса.

В целом, можно ожидать что ЕЦБ все же перейдет к нормализации денежно-кредитной политике, но значительно позже коллег из ФРС. Но говорить о «неверной» политике ЕЦБ также пока рано.

Евро остается второй в мире валютой после доллара, составлял около 30% резервов и используясь в 7% сделок по валютным парам на международном валютном рынке.

Пока что единая европейская валюта — единственная альтернатива доллару в качестве глобального платежного инструмента.

Перспективы евро все еще выглядят довольно хорошо, учитывая развитость институтов и экономики стран ЕС и, несмотря на боевые действия на Украине и серьезный кризис.

Евро оказался под ударом из-за конфликта на Украине, однако, все же удержался у двухлетних минимумов и стабилизировался.

Стоит ожидать, что курс единой европейской валюты по отношению к доллару в ближайшее время будет колебаться в промежутке между 1,075 и 1,1200», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер заявил, что в Евросоюзе будет длительная инфляция, способная уничтожить евро, который становится всё более неустойчивой валютой.

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