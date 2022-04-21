Берлин, , 08:10 — REGNUM В Евросоюзе будет длительная инфляция, способная уничтожить евро, который становится всё более неустойчивой валютой. Об этом 21 апреля заявил бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

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По словам Майера, Евросоюз ждёт длительная инфляция, способная уничтожить евро. При этом Европейский центральный банк не способен и не хочет повлиять на ситуацию, продолжая печатать банкноты.

Он подчеркнул, что инфляция может иметь не только экономические, но и политические и социальные последствия. Он привёл пример гиперинфляции в Германии в начале 1920-х годов, которая способствовала приходу к власти нацистов.

Майер отметил, что если ситуация не изменится, то люди начнут искать замену официальным деньгам.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что прекращение поставок энергоресурсов из России грозит тяжёлыми последствиями европейской экономике, которая ещё не восстановилась после пандемии коронавируса.