Москва, , 15:07 — REGNUM Девальвация евро, о которой говорили в 2016 году одновременно с началом процедуры «Брекзита», сегодня выглядит не таким уж нереальным предположением, как шесть лет назад, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

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«Для сравнения: в еврозоне инфляция потребительских с 90-х годов XX века не повышалась до 7,5%, как это было в марте 2022 года. Хронической проблемой еврозоны всегда была дефляция, а ещё несколько лет назад в Европейском центробанке обсуждали, как повысить инфляцию до целевого значения в 2% в год.

В 2022 году, несмотря на рост инфляции, в ЕЦБ не торопятся с принятием срочных мер по её сдерживанию. Повышение, процентной ставки, которая сегодня находится на нулевом уровне, согласно заявлениям, управляющих ЕЦБ, произойдёт не раньше середины лета или даже может быть отложено до осени.

Скорее всего, такая пассивность ЕЦБ может быть связана с тем, что европейскому бизнесу, пострадавшему от антироссийских санкций Брюсселя, может потребоваться большой объём финансовой поддержки от ЕС.

Значит, с высокой вероятностью ЕЦБ будет продолжать печатать евро, но разбухшая денежная масса неизбежно будет подогревать ещё более существенный рост инфляции.

Кроме того, курс евро может ослабнуть по отношению к доллару США и другим мировым резервным валютам ещё больше, если ЕС всё-таки откажется от нефти и газа из России.

Заменить российский газ не получится, так как его доля в газовом балансе Европы составляет 40%, в то время как газ из Катара способен обеспечить максимум 15% европейского спроса.

В то же время у России есть все возможности, чтобы в течение ближайших десяти лет, в которые Европа планирует чуть ли не полностью перейти на возобновляемые источники энергии, перенаправить потоки своего газа в другие географические регионы – Азию, Африку и даже в Латинскую Америку (по крайней мере у Газпрома в 90-е годы XX века такие планы были, даже когда технологии производства СПГ были только в проекте).

Без российского газа часть европейской промышленности просто остановится, кроме того, резко подорожают удобрения, а значит – зерно, корма для скота и, в конечном счёте, продовольствие, так что инфляция в еврозоне при таком радикальном сценарии может достичь и двузначных цифр.

У курса евро к доллару США есть потенциал для падения в краткосрочном периоде – вплоть до 1,03–1,05 долларов за евро, но если Брюссель, введёт ограничения против всех видов энергоресурсов из России, евро провалится даже до представляющегося сегодня невозможным уровня в 0,5 долларов за евро, а то и ниже», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер заявил, что евро становится всё более неустойчивой валютой.

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