Москва, 21 апреля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал законопроект о принудительном изъятии имущества, внесенный в Госдуму Госсоветом Крыма на фоне санкций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Павел Крашенинников

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В законопроекте речь идет об обращении в собственность субъектов РФ имущества, которое по состоянию на 24 февраля 2022 года находилось в собственности граждан и юридических лиц недружественных стран.

«Инициатива противоречит статье 35 Конституции РФ, которая устанавливает, что «никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения», — отметил Крашенинников.

Он также обратил внимание на то, что в действующем Гражданском кодексе присутствует правовой механизм, позволяющий ввести ответные ограничения прав иностранных резидентов. Так, правительство имеет право ввести ответные ограничения в отношении имущественных и личных неимущественных прав граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные ограничения имущественных и личных неимущественных прав российских граждан и юридических лиц.

В случае признания законодателем неотложной и основанной на значимом публичном интересе необходимости создания механизма, позволяющего избирательно изымать находящееся на территории Российской Федерации имущество иностранных лиц, построение соответствующих правовых конструкций мыслимо исключительно в рамках специального федерального закона, в котором содержалось бы подробное описание исчерпывающего и четкого перечня оснований изъятия, порядка изъятия, включая точное указание его инициаторов и детальное регулирование самой процедуры изъятия, механизмов контроля за последующим использованием имущества и так далее, указал парламентарий.

Законопроект о принудительном изъятии принадлежащей недружественным иностранным государствам и гражданам, причем не только Украины, недвижимости внес в Госдуму в апреле 2022 года Госсовет Крыма.