Варшава, 21 апреля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Сдержанная позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросам поставок на Украину тяжёлого вооружения вызвала критику со стороны премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. В ходе брифинга 21 апреля он указал на «двойственную позицию» Германии, в то время как Польша поставляет Украине «очень много оборонительного вооружения».

Цитата из к/ф «Звездные войны». реж Джордж Лукас. США Лазерное оружие

«Нужно подчёркивать важность поставок оружия Украине. Чтобы защищаться, нужно иметь чем это делать. Поэтому важно поставлять боеприпасы, тяжёлое вооружение, — отметил Моравецкий. — Двойственная позиция Германии точно не помогает. Эту позицию крайне сложно понять. Я постараюсь как можно скорее связаться с канцлером Шольцем, чтобы изменить этот подход».

«Я буду говорить с канцлером Шольцем и убеждать его, что это поворотный момент в истории Европы и мира», — добавил глава польского правительства.

Он также заявил, что будет убеждать Шольца отказаться от импорта российских энергоносителей.

«Я буду убеждать его, что мы должны действовать вместе для сохранения свободы, увеличения шансов на возвращение мира и безопасности. Это восстановление безопасности должно означать решительный отказ от российских газа, нефти и угля», — указал Моравецкий.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель генерального инспектора Бундесвера (вооружённые силы Германии) Маркус Лаубенталь выступил против поставок властями ФРГ Киеву тяжёлых видов вооружений. Он подчеркнул, что требуемые украинской стороной боевые машины пехоты (БМП) типа Marder, нужны Бундесверу для выполнения обязательств ФРГ и в том числе, в рамках Североатлантического альянса.

Лаубенталь отметил, что в этом случае у Германии исчезнет возможность для участия в боевой группе в Словакии и реагирования на случай непредвиденных обстоятельств. Это значительно ослабит обороноспособность, пояснил представитель Бундесвера.

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