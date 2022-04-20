Берлин, , 10:55 — REGNUM Против поставок властями ФРГ Киеву тяжелых видов вооружений выступил заместитель генерального инспектора Бундесвера (Вооруженные силы Германии) Маркус Лаубенталь 20 апреля в эфире телеканала ZDF.

Бундесвер

«Чтобы управлять вооруженными силами, а также обучать новых военнослужащих, нам нужны системы вооружения», — сказал он.

Также Лаубенталь указал, что требуемые украинской стороной боевые машины пехоты (БМП) типа Marder, нужны Бундесверу для выполнения обязательств ФРГ и в том числе, в рамках Североатлантического альянса (НАТО).

При этом заместить генерального инспектора немецких ВС добавил, что БМП Marder нельзя просто передать Киеву.

«Тогда у Бундесвера не осталось бы ничего, чтобы направить контингент для сил быстрого реагирования НАТО, если им потребуется поддержка», — отметил он.

Кроме того, Лаубенталь отметил, что в этом случае у Германии исчезнет возможность для участия в боевой группе в Словакии и реагирования на случай непредвиденных обстоятельств.

«В конце концов, это значительно ослабит обороноспособность», — пояснил представитель Бундесвера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генерал-майор армии Индии в отставке П. К. Сехгал заявил, что российское оружие превосходит эквиваленты простотой, стоимостью и надёжностью.