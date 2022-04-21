Москва, , 14:39 — REGNUM Инфляционные процессы в Евросоюзе распространяются высокими темпами, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

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«Так, например, в ФРГ индекс цен производителей вырос более чем на 30% в марте текущего года, что является беспрецедентным за последние 70 лет. Значительный вклад в повышение производственной инфляции внес рост цен на энергию.

Следовательно, все страны ЕС, которые зависят от поставок из-за рубежа энергетических ресурсов, будут испытывать давление из-за увеличения расходов как бизнеса, так и домохозяйств.

В более выгодном положении находится Франция, энергетическая система которой основывается на атомной энергетике (примерно на 80%).

Тем не менее, это не может удешевить стоимость топлива (бензина, дизеля, авиакеросина), что ведёт к повышению тарифов на доставку грузов и, следовательно, к росту потребительских цен.

Дополнительным фактором давления на экономику стран Еврозоны является тенденция ослабления евро, что отчётливо видно по паре EUR/USD. На валютной бирже котировка опустилась ниже 1,10, тогда как год назад значение составляло 1,20.

Для экспортёров стран Еврозоны такая ситуация могла бы иметь положительное влияние, поскольку европейские товары стали бы более конкурентными по цене, но из-за сильной производственной инфляции этот эффект нивелируется.

Кроме того, евро является ещё и резервной валютой, поэтому его удешевление относительно доллара США свидетельствует о снижении доверия инвесторов к европейской валюте.

Ввиду того, что мировая экономика не отошла от последствий пандемии, и Евросоюз не является исключением, такое наложение кризисных явлений будет способствовать более длительному кризису в ЕС.

Тем не менее, для падения евро нужны дополнительные весомые факторы, главным из которым является возврат к национальным валютам: немецкой марке, французскому франку и др.

В долгосрочной перспективе на фоне формирования многополярной системы мироустройства такой вариант развития событий весьма вероятен», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, евро становится всё более неустойчивой валютой, а Евросоюз ожидает длительная инфляция считает бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер.

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