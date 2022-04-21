Тель-Авив, Израиль, , 14:22 — REGNUM В 2022 году Израиль планирует на государственном уровне провести праздничные мероприятия по случаю Дня Победы. Однако в нынешней неспокойной ситуации не исключены попытки провокаций со стороны тех, кто не поддерживает текущую политику Россию. Об этом 21 апреля в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

День Победы в Балашихе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В этом году, по имеющейся у меня информации, такие мероприятия будут на государственном уровне проведены», — сказал посол.

Дипломат подчеркнул, что Израиль не входит в число тех стран, которые пересматривают своё отношение к этой великой памятной дате. По его словам, памятные мероприятия запланированы в десятках городов, а активисты движения «Бессмертный полк» работают над тем, чтобы их шествие прошло и в Израиле.

«Мы понимаем, что обстановка не очень благоприятная, потому что среди русскоязычных израильтян очень большая доля выходцев с Украины. Я не имею ввиду беженцев или лиц, которые покинули территорию Украины в последние недели, а тех, кто приехал раньше, — пояснил Викторов. — Конечно, часть из них отрицательно оценивают проводимую нами специальную военную операцию».

Поэтому возможны «попытки каких-то провокаций», добавил посол.

«Мы постараемся аккуратно, но достойно отметить этот праздник и избежать нежелательных эксцессов», — сказал Викторов.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года парламент Израиля принял закон о праздновании 9 мая Дня Победы над нацистской Германией государственном уровне. Отмечалось, что такой шаг является долгом Израиля по сохранению и увековечиванию памяти Дня Победы для будущих поколений. С этого момента 9 мая в Израиле будут отмечать торжественным заседанием Кнессета, а также государственной церемонией и шествием в Иерусалиме. В расписаниях школ и армейских частей будут выделять времени на изучение темы Победы.