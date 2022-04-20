Москва, , 11:41 — REGNUM В Израиле День Победы, 9 мая, является официальным, законодательно закрепленным праздником и страна никогда не откажется его праздновать. Об этом 20 апреля заявил израильский посол в Москве Александр Бен Цви.

Знамя Победы

«Этого никогда не произойдет в Израиле. У нас это официальный праздник, закрепленный законодательно», — заявил он в интервью ТАСС, комментируя отказ ряда стран от празднования Дня Победы.

Также Бен Цви указал, что в Израиле проживает много ветеранов Великой Отечественной войны, ждущих 9 мая и празднующих его, а также добавил, что для них это очень эмоциональный день.

«9 Мая всегда отмечалось в Израиле и всегда будет отмечаться», — подчеркнул израильский посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильский посол в Москве Александр Бен Цви заявил, что власти Израиля подтвердили готовность принять в Иерусалиме возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.