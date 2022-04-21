Москва, 21 апреля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Даты телефонного разговора президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет, заявил 21 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Эрдоган

«Пока еще не вставали такие контакты. Речь идет о возможном телефонном разговоре, но пока его в точно согласованном варианте в графике Путина нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не станет вводить санкций против России.

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