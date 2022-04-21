Москва, , 14:12 — REGNUM Увеличение размера страховых выплат по вкладам следует рассматривать как резервную меру. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил представитель ЦБ Юрий Исаев.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Подход об увеличении всегда нами рассматривался как элемент действия в случае сложного кризиса, сейчас мы ушли от этой ситуации благодаря другим принятым мерам», — сказал Исаев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

По его мнению, предложение повысить размер страховых выплат по вкладам «можно оставить в резерве и посмотреть, как ситуация будет развиваться».

Законопроект об увеличении предельного размера страхового возмещения по вкладам в банке с 1,4 млн рублей до 3 млн рублей внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым.

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