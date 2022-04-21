Москва, 21 апреля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Увеличение размера страховых выплат по вкладам следует рассматривать как резервную меру. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил представитель ЦБ Юрий Исаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

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«Подход об увеличении всегда нами рассматривался как элемент действия в случае сложного кризиса, сейчас мы ушли от этой ситуации благодаря другим принятым мерам», — сказал Исаев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

По его мнению, предложение повысить размер страховых выплат по вкладам «можно оставить в резерве и посмотреть, как ситуация будет развиваться».

Законопроект об увеличении предельного размера страхового возмещения по вкладам в банке с 1,4 млн рублей до 3 млн рублей внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым.