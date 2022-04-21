Москва, 21 апреля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В связи с проводимой на Украине военной спецоперацией, правоведам стало поступать много вопросов по статусу беженцев и временном убежище. Чем отличаются данные правовые статусы, корреспонденту ИА REGNUM рассказал юрист Андрей Лямзин:

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«Право убежища представляет собой возможность человека получить разрешение на проживание в предоставившем убежище государстве; это предоставление государством лицу возможности укрыться на его территории от преследования по политическим мотивам в государстве своего гражданства или постоянного места жительства.

В международном праве право убежища понимается в двух смыслах: право индивида на убежище, то есть, право личности искать и пользоваться убежищем. Такая позиция закреплена в ст. 14 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., и право государства предоставлять убежище в осуществление своего суверенитета – ст. 1 Декларации о территориальном убежище 1967 г.

Убежище предоставляется только в экстренных случаях и только на период, необходимый для обеспечения безопасности лица. О предоставлении убежища уведомляется министерство иностранных дел государства, гражданином которого является соответствующее лицо.

Политическое убежище прекращается, если исчезли обстоятельства, вынудившие лицо искать убежище или если лицо натурализовалось в государстве убежища.

В Конституции РФ говорится именно о политическом убежище (ст. 63). В Российской Федерации получение политического убежища на ее территории считается обстоятельством, облегчающим прием в гражданство Российской Федерации (ст. 13 Федерального закона о гражданстве Российской Федерации).

Беженец фактически тоже ищет убежище, но не обязательно по политическим мотивам. При наличии обоих статусов лицу в плане доступности госуслуг и социального (медицинского) обслуживания обеспечивается недискриминация».

Напомним, украинские боевики несут большие потери в ходе российской операции по денацификации и демилитаризации страны. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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