Москва, 22 апреля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Украинские боевики несут большие потери в ходе российской операции по денацификации и демилитаризации страны. По состоянию на 16 апреля, в ходе освобождения Мариуполя в плен сдались 1464 украинских военнослужащих, на территории завода «Азовсталь» заблокировано ещё порядка 2500. Алгоритм действий и предложение сдаться обнародовало 17 апреля российское командование.

Иван Шилов, ИА REGNUM Спецоперация на Донбассе

«Если Зеленский думает о гражданах Украины, он должен незамедлительно принять следующие решения. Первое. Отвести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик. Второе. Фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны. По-другому не получится», — считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Все новости о ходе спецоперации читайте в трансляции ИА REGNUM.