Лондон, , 12:55 — REGNUM Эпоху глобализации может завершить «тектонический сдвиг» — разделение мира на два экономических блока. Этот процесс, по мнению экспертов Международного валютного фонда, подстегнули антироссийские санкции Запада, пишет The Daily Telegraph.

МВФ AgnosticPreachersKid

Эксперты опасаются, что Россия и Китай создадут в противовес Западу свою финансовую систему. Так, китайский UnionPay попытался заменить Visa и Mastercard после отключения российских банков от западной платёжной системы SWIFT.

Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша указывает на возрастающую опасность фрагментации мировой экономики. Речь идёт о геополитических блоках с собственными технологическими стандартами, трансграничными платежами и резервными валютами.

Подобные «тектонические сдвиги» грозят серьёзными экономическими последствиями. Перед системой, управлявшей международными и экономическими отношениями последние три четверти века, может встать большой вызов.

В 2022 году, ожидают специалисты МВФ, мировая экономика вырастет только на 3,6% против 6,1% годом ранее. Более заметным падение будет для России (на 8,5%), а также для Германии и Италии, которые зависят от поставок российского газа. Великобритания обойдёт еврозону по темпам роста экономики.

Российская военная спецоперация на Украине, отмечают экономисты, дополнила серию прежних кризисов, ударивших по мировой экономике.

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