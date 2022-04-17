Лондон, , 10:23 — REGNUM Число жителей Великобритании, которые готовы оплачивать более дорогое из-за антироссийских санкций топливо, уменьшилось за месяц с 50% до 36%. Это следует из обнародованных 17 апреля результатов опроса компании Redfield and Wilton Strategies, проведенного для газеты The Sunday Telegraph.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что исследование было проведено 13 апреля, когда инфляция в стране достигла рекордного за последние три десятилетия показателя 7%.

«Количество граждан, готовых больше платить за топливо из-за жестких санкций Запада против России, за месяц сократилось с 50 до 36%», — говорится в результатах опроса.

Также указывается, что 54% респондентов рассказали об ухудшении их финансового положения в течение последнего года, в то время как два месяца назад число таких ответов составило 42%.

Помимо этого, 62% из числа участников опроса заявили о возможности более сильной деградацию финансового положения Великобритании в дальнейшем.

При этом менее трети опрошенных рассказали о росте зарплаты в качестве ответа на рост инфляции, однако две трети респондентов подчеркнули, что этого недостаточно для нормальной жизни на фоне роста цен в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ирландским автомобилистам рассказали, как снизить расход бензина.