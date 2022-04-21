Москва, 21 апреля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Страны НАТО являются соучастниками военных преступлений на Украине и в Донбассе, считает член Совфеда Андрей Климов.

Duma.gov.ru Андрей Климов

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«Подливающие масла в огонь украинского конфликта страны НАТО являются очевидными соучастниками военных преступлений киевских марионеток США против жителей Донбасса, народов Украины, России», — отметил Климов в телеграм-канале.

В этой связи сенатор полагает, что Пентагону поздно оправдываться и не важно, какое оружие поставляется на Украину.

«Их преступная роль в гибели мирных граждан, безжалостного разрушения городов и сел Украины, ЛНР и ДНР давно свершившийся факт. Новые поставки орудий для кровавых преступлений нынешнего украинского режима лишь усугубляют ситуацию», — подчеркнул парламентарий.

«Причём риск неконтролируемого развития конфликта уже охватил самих его авторов (о чём свидетельствует и вчерашнее «опровержение» главного спикера Пентагона)» — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Украина с начала специальной военной операции России якобы получает от других стран самолеты и запасные части к ним, заявил накануне официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Позже он назвал свои слова ошибкой.

Кроме того, страны НАТО решили больше вкладываться в вооружения. Так, Пентагон потратит 773 млрд долларов — на 9,8% больше, чем планировали.