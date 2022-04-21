Парун, Афганистан, 21 апреля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Из-за дождей и наводнений жители афганской провинции Нуристан понесли финансовые потери. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Маулави Сами-уль-Хак Хакбиан, глава отдела информации и культуры провинции Нуристан, сказал, что в местностях Джуниадара, Куламдара, Баджгуль и Кургуль прошли проливные дожди, которые причинили населению значительный материальный ущерб.

Согласно источникам, сотни акров сельскохозяйственных угодий, более 20 магазинов и два моста были смыты водой, погибло много голов домашнего скота.

Местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорят, что с этими районами невозможно связаться из-за отсутствия телекоммуникационных антенн в этой местности.

Также из-за дождей и наводнений большой материальный ущерб нанесён жителям уезда Шотул провинции Панджшер.