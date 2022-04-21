Москва, 21 апреля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. ЦБ намерен оспаривать заморозку международных резервов России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

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«Мы будем проводить работу по оспариванию заморозки наших международных резервов, будем использовать все доступные юридические механизмы для этого», — сказала Набиуллина в ходе отчета в Госдуме.

Страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину золотовалютных резервов, или около 300 млрд долларов, подсчитали в Минфине.