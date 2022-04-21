Глендейл, США, 21 апреля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

(сс) Robert Trick Johnston Чикаго Блэкхоукс

В составе «Чикаго» шайбы забросили защитники Джейк Маккейб, Алекс Власик и нападающие Доминик Кубалик и Алекс Дебринкэт.

В составе «Аризоны» точными бросками отметились форварды Барретт Хэйтон, Натан Смит и защитник Антон Строльман.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 14-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 63 очка. «Аризона» идёт на 16-м месте в Западной конференции с 50 очками.

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