НМ ЛНР: ВСУ за сутки один раз нарушили режим прекращения огня
Луганск, 3 сентября, 2019, 11:25 — ИА Регнум. За минувшие сутки в ЛНР зафиксирован один случай нарушения перемирия со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили 3 сентября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Так, ВСУ обстреляли из миномётов калибра 82 мм район населённого пункта Золотое-5.
В пресс-службе также рассказали об украинской технике, выявленной разведкой Народной милиции ЛНР.
Представитель Народной милиции ЛНР также отметил, что украинские силовики используют средства радиоэлектронной борьбы в районе населённого пункта Попасная, чтобы вывести из строя беспилотные летательные аппараты Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона начинает строить мост через реку Северский Донец в районе населённого пункта Станица Луганская.
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