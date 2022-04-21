Луганск, 3 сентября, 2019, 11:25 — ИА Регнум. За минувшие сутки в ЛНР зафиксирован один случай нарушения перемирия со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили 3 сентября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Так, ВСУ обстреляли из миномётов калибра 82 мм район населённого пункта Золотое-5.

В пресс-службе также рассказали об украинской технике, выявленной разведкой Народной милиции ЛНР.

«В оккупированном ВСУ населённом пункте Счастье, в жилых кварталах города противник разместил два БТР-70 и БРДМ-2, а в границах населённых пунктов Нижняя Ольховка зафиксировано размещение БТР-3. В районе посёлка Бобровое отмечается наличие боевых бронированных машин», — сказано в сообщении.

Представитель Народной милиции ЛНР также отметил, что украинские силовики используют средства радиоэлектронной борьбы в районе населённого пункта Попасная, чтобы вывести из строя беспилотные летательные аппараты Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона начинает строить мост через реку Северский Донец в районе населённого пункта Станица Луганская.

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