Гол и передача Михеева помогли «Торонто» победить «Филадельфию»
Торонто, Канада, 20 апреля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.
Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев забросил шайбу и отдал одну результативную передачу. Также отличились защитник Тимоти Лильегрен и форварды Вильям Нюландер, Джейсон Спецца и Давид Кемпф. На счету российского защитника Ильи Любушкина один голевой пас.
У «Филадельфии» отличились форвард Джеймс ван Римсдайк и защитник Ронни Аттард
На сегодняшний день «Торонто» занимает второе место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 108 очков. «Филадельфия» идёт на 15-м месте в Восточной конференции с 57 очками.
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