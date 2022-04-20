Торонто, Канада, 20 апреля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

(сс) mark6mauno «Торонто Мэйпл Лифс»

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев забросил шайбу и отдал одну результативную передачу. Также отличились защитник Тимоти Лильегрен и форварды Вильям Нюландер, Джейсон Спецца и Давид Кемпф. На счету российского защитника Ильи Любушкина один голевой пас.

У «Филадельфии» отличились форвард Джеймс ван Римсдайк и защитник Ронни Аттард

На сегодняшний день «Торонто» занимает второе место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 108 очков. «Филадельфия» идёт на 15-м месте в Восточной конференции с 57 очками.

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