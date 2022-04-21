Москва, 21 апреля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Предстоящие майские праздники собираются провести дома 55% жителей России (в 2019 году 63%). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Александр Тарханов Дачи

Поедут отдыхать на дачу в майские выходные 42%. Предпочтут внутренний туризм — поездку в другой город или село — 8% опрошенных.

На Черноморское побережье Кавказа и в Крым планируют поездку 3% и 2% соответственно. Полностью восстановить свои силы намерены за длинные выходные 34%, частично — 36%.

Отменить планы на майские праздники пришлось 15%. Ничего не планировали на длинные выходные 85% респондентов.

Опрос по телефону проведен 14 апреля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, идея о продлении майских праздников в 2022 году не нашла поддержки в правительстве, однако такое решение можно принять на уровне регионов.

Читайте также: Регионам России напомнили о праве продлить майские праздники