Москва, , 15:08 — REGNUM Идея о продлении майских праздников в 2022 году не нашла поддержки в правительстве, однако такое решение можно принять на уровне регионов. Об этом вице-спикер Госдумы России Владислав Даванков («Новые люди») заявил 20 апреля журналистам.

Первомай в Ставрополе Виктория Ивановская © ИА REGNUM

Ранее парламентарий предложил объявить выходными днями всю первую декаду мая. Как сообщало ИА REGNUM, жители России, по мнению Даванкова, смогли бы посвятить эти дни общению друг с другом и работе в садах.

«Буквально накануне получили ответ от правительства — в рамках федерального предложения они это не видят, видят, что каждый регион в праве продлять праздники (самостоятельно)», — сказал парламентарий.

Даванков добавил, что депутаты намерены попросить руководителей регионов продлить праздники там, где это актуально.

По словам главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова (ЛДПР), на рассмотрении нижней палаты парламента нет законопроекта о продлении майских праздников.

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