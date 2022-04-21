Москва, , 08:10 — REGNUM Курс доллара 20 апреля с открытия дневной сессии достигал отметки 71,88 руб. Резкие ценовые колебания длились три минуты, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Объем за этот промежуток составил больше $200 млн против $1,125 млрд за день. Вероятно, это была ошибочная сделка с большим объёмом, либо кто-то продавал валюту по рынку для уплаты налогов.

Экспортёры продают 80% валютной выручки и им должно хватать денег для уплаты налогов от ранее проданной валюты.

Цена быстро вернулась обратно к 77,50 руб. Поддержку нацвалюта могла получить от перекоса спроса и предложения, а также новостей по Украине.

По итогам дня рубль укрепился против иностранных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 2,68%, до 76,41 руб., евро/рубль — на 2,62%, до 81,89 руб., фунт/рубль — на 2,02%, до 101,50 руб.

На брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что продолжаются российско-украинские переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что украинской стороне в рамках переговорного процесса передан проект документа, который включает в себя абсолютно четкие, выработанные формулировки.

Учитывая, что несырьевым и неэкспортным компаниям ЦБ продлил срок до 60 дней на конвертацию 80% валютной выручки, то курс доллара будет стремиться к росту, а не снижению.

США и ЕС ежедневно работают на новыми антироссийскими санкциями, что не добавляет оптимизма российским гражданам и рублю. Сегодня, 21 апреля, по паре доллар/рубль ожидается торговля около уровня 80 рублей.

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