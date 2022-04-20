Москва, , 15:55 — REGNUM Сегодня, 20 апреля, по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 1,93%, до 77 рублей. Евро снижается на 1,4%, отступая до 82,92 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубль © ИА REGNUM

«Несмотря на ожидания ускоренного снижения ставки и смягчения ограничительных мер на операции с валютой ЦБ РФ, а также укрепление доллара к основным валютам на международном рынке Форекс, рубль 19 и 20 апреля продолжил уверенно укрепляться.

Поддержку курсу российской валюты оказывает приближение налогового периода, к которому экспортеры продают валюту для расчетов с бюджетом.

При этом в ЦБ склонны применять гибкий подход к исполнению обязательств по продаже 80% валютной выручки, да и сами они не спешат расставаться с валютой.

Возможно, речь идет о покупках рублей в интересах стран, импортирующих российский газ, хотя конкретную информацию о таких странах Кремль пока не раскрывает.

Но сегодня в моменте наблюдался выход на рынок крупной партии долларов, в результате которого котировки в моменте падали в район 72 рублей за доллар.

Если дело не в сбое алгоритмов у какого-то крупного игрока, версия с закупкой рублей потребителями газа выглядит вполне вероятной. А значит, рубль пока может продолжить укрепление», — полагает эксперт.

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