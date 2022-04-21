Москва, 21 апреля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Курс доллара 20 апреля с открытия дневной сессии достигал отметки 71,88 руб. Резкие ценовые колебания длились три минуты, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Объем за этот промежуток составил больше $200 млн против $1,125 млрд за день. Вероятно, это была ошибочная сделка с большим объёмом, либо кто-то продавал валюту по рынку для уплаты налогов.

Экспортёры продают 80% валютной выручки и им должно хватать денег для уплаты налогов от ранее проданной валюты.

Цена быстро вернулась обратно к 77,50 руб. Поддержку нацвалюта могла получить от перекоса спроса и предложения, а также новостей по Украине.

По итогам дня рубль укрепился против иностранных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 2,68%, до 76,41 руб., евро/рубль — на 2,62%, до 81,89 руб., фунт/рубль — на 2,02%, до 101,50 руб.

На брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что продолжаются российско-украинские переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что украинской стороне в рамках переговорного процесса передан проект документа, который включает в себя абсолютно четкие, выработанные формулировки.

Учитывая, что несырьевым и неэкспортным компаниям ЦБ продлил срок до 60 дней на конвертацию 80% валютной выручки, то курс доллара будет стремиться к росту, а не снижению.

США и ЕС ежедневно работают на новыми антироссийскими санкциями, что не добавляет оптимизма российским гражданам и рублю. Сегодня, 21 апреля, по паре доллар/рубль ожидается торговля около уровня 80 рублей.

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