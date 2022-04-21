Тбилиси, , 13:08 — REGNUM Лидер оппозиционной партии «Дроа» Елена Хоштария обрушилась с очередными обвинениями в адрес грузинского правительства и связанных с ним бизнес-структур, сообщает 20 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

«Во всём виноваты русские!» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам Хоштарии, грузинская компания «Гера» получает российские транзакции в российских рублях, а затем конвертирует их в доллары США. А парламент Грузии пытается создать законодательную базу для «Геры», которая позволит ей функционировать легально. Законопроект уже зарегистрирован в законодательном органе.

В качестве доказательства своих слов Хоштария зачитала письмо представителя Российской ассоциации авторского права своему эстонскому коллеге с предложением использовать услуги компании «Гера» по конвертации рублей в доллары.

Напомним, что грузинская оппозиция регулярно обвиняет грузинские власти в отказе присоединиться к международным санкциям против России.