Белград, , 13:28 — REGNUM Премьер-министр Сербии Анна Брнабич считает политической спекуляцией утверждения некоторых СМИ о том, что новое правительство Сербии сразу по формировании присоединится к антироссийским санкциям. Об этом Брнабич заявила 20 апреля в эфире телеканала РТС.

Анна Брнабич Novreg.ru

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«Мы никому ничего не обещали. Единственная принципиальная наша позиция — это то, что было принято на заседании Совета национальной безопасности. Она заключается в том, что мы против антироссийских санкций, но мы уважаем территориальную целостность Украины и считаем ошибочным нарушение этой целостности», — рассказала Брнабич.

Премьер-министр подчеркнула, что Сербия не балансирует между Западом и Россией, а ведет четкую внешнюю политику защиты национальных интересов.

Напомним, что ранее группа депутатов Европарламента потребовала, чтобы их коллеги приняли специальную резолюцию, в которой потребовали бы от Сербии ввести санкции против России.