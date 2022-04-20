Рим, 20 апреля, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Ряд депутатов парламента Италии от популистского «Движения 5 звезд» и правоконсервативной «Лиги» предполагают, что существует способ быстрого завершения военных действий на Украине, передает Affari Italiani 20 апреля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

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Украина, согласно этому плану, должна отказаться от Донбасса, а также забыть о существовании «крымского вопроса».

Западные страны, поддерживающие Киев, должны, со своей стороны, прекратить поставки оружия на Украину, иначе военные действия будут продолжаться еще долго, полагают опрошенные изданием депутаты.