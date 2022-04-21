Нур-Султан, , 00:03 — REGNUM Некоторые страны СНГ громко заявляют, что не они не намерены присоединяться к антироссийским санкциям Запада, но на практике они эти санкции поддерживают, проявляя таким образом свое двурушничество. Такое мнение высказал ИА REGNUM казахстанский политик и общественный деятель, сопредседатель Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов.

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Напомним, что ранее грузинские СМИ сообщили о том, что тысячи тонн российской сырой нефти в настоящее время находятся в порту города Батуми. Компания «Лукойл» направила нефть, добытую в акватории Каспийского моря железнодорожными цистернами через территорию Азербайджана железнодорожными цистернами в Батуми. Оттуда нефть должна была быть отгружена в третьи страны. Однако компания из Казахстана, которая осуществляла перевозку, из-за международных санкций отказалась сотрудничать с «Лукойлом».

"Это показывает характер режимов, действующих в этих странах. Многие годы они проводили так называемую многовекторную политику, а сейчас, в момент тяжелых международных испытаний, они показали свое настоящее лицо. Ситуация, связанная с транспортом российской сырой нефти — очередное тому доказательство. Таких фактов, которые показывают, что эти страны будут активно участвовать в изоляции России, все больше и больше», — полагает Курманов.

При этом эксперт отметил, что представители как казахстанских, так и грузинских властей заявляют о том, что они сами не присоединятся к санкциям против России, но при этом не будут давать возможность российской стороне обходить эти санкции через свою территорию.

«Они развязывают себе руки для того, чтобы препятствовать деятельности российских компаний в торговле с другими странами. При этом Грузия — не член Таможенного союза, но Казахстан — да. Казахстан уже не раз нарушал условия Таможенного союза, в частности, в отношении Киргизии. Недавно на границе между Казахстаном и Киргизией возник очередной кризис, когда казахстанская сторона в одностороннем порядке, без объявления причин, воспрепятствовала продвижению киргизских товаров на российский рынок. На границе стоят километровые фуры, идут переговоры между правительствами. Это в очередной раз доказывает, что казахстанское руководство проводит политику, противоречащую принципам свободной торговли в рамках евразийского таможенного пространства», — рассказал Курманов.

Эксперт напомнил, что руководство Казахстана ранее заявило о разработке новых маршрутов для транспорта нефти и газа в обход России.

«Соответствующее соглашение было подписано в рамках встречи 1 и 2 апреля в Тбилиси. Выстраивание логистических цепочек в обход России тоже в какой-то степени девальвирует ЕАЭС. И не только это. В конце марта первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов съездил в Брюссель, где заявил, что Казахстан даже будет разрабатывать и принимать соответствующую законодательную базу для проведения изоляции России. Если исходить из этой логики, то Казахстан действуют вполне последовательно», — продолжил эксперт.

По словам Курманова, в случае как Грузии, так и Казахстана, важно обратить внимание на следующую проблему: обе страны сейчас встраиваются в проект тюркской интеграции. При этом он напомнил, что Грузия — не тюркская страна, но, тем не менее, как государство, ориентирующееся на Запад, она активно встраивается в эту инициативу, которая по сути является давним экономическим и геополитическим проектом Великобритании по переориентации энергопотоков и товаропотоков из центральной Азии и южного Кавказа через территорию Турции дальше на Запад.

«Вот это новое интеграционное объединение, которое было создано 12 ноября прошлого года в Стамбуле на VIII саммите государств Тюркского совета, идет вразрез с принципами ЕЭС. Если после январских событий в Казахстане и ухода Назарбаева проект организации тюркских государств повис в воздухе, то мы сейчас видим, что он вновь заработал», — отметил эксперт.

Отвечая на вопрос, скажутся ли последние события вокруг транспортировки российской нефти на российско-казахстанских двухсторонних отношениях, Курманов заявил, что российское правительство прекрасно понимает сложившуюся ситуацию.