Нур-Султан, 21 апреля 2022, 00:03 — REGNUM Некоторые страны СНГ громко заявляют, что не они не намерены присоединяться к антироссийским санкциям Запада, но на практике они эти санкции поддерживают, проявляя таким образом свое двурушничество. Такое мнение высказал ИА REGNUM казахстанский политик и общественный деятель, сопредседатель Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов.

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Напомним, что ранее грузинские СМИ сообщили о том, что тысячи тонн российской сырой нефти в настоящее время находятся в порту города Батуми. Компания «Лукойл» направила нефть, добытую в акватории Каспийского моря железнодорожными цистернами через территорию Азербайджана железнодорожными цистернами в Батуми. Оттуда нефть должна была быть отгружена в третьи страны. Однако компания из Казахстана, которая осуществляла перевозку, из-за международных санкций отказалась сотрудничать с «Лукойлом».

"Это показывает характер режимов, действующих в этих странах. Многие годы они проводили так называемую многовекторную политику, а сейчас, в момент тяжелых международных испытаний, они показали свое настоящее лицо. Ситуация, связанная с транспортом российской сырой нефти — очередное тому доказательство. Таких фактов, которые показывают, что эти страны будут активно участвовать в изоляции России, все больше и больше», — полагает Курманов.

При этом эксперт отметил, что представители как казахстанских, так и грузинских властей заявляют о том, что они сами не присоединятся к санкциям против России, но при этом не будут давать возможность российской стороне обходить эти санкции через свою территорию.

«Они развязывают себе руки для того, чтобы препятствовать деятельности российских компаний в торговле с другими странами. При этом Грузия — не член Таможенного союза, но Казахстан — да. Казахстан уже не раз нарушал условия Таможенного союза, в частности, в отношении Киргизии. Недавно на границе между Казахстаном и Киргизией возник очередной кризис, когда казахстанская сторона в одностороннем порядке, без объявления причин, воспрепятствовала продвижению киргизских товаров на российский рынок. На границе стоят километровые фуры, идут переговоры между правительствами. Это в очередной раз доказывает, что казахстанское руководство проводит политику, противоречащую принципам свободной торговли в рамках евразийского таможенного пространства», — рассказал Курманов.

Эксперт напомнил, что руководство Казахстана ранее заявило о разработке новых маршрутов для транспорта нефти и газа в обход России.

«Соответствующее соглашение было подписано в рамках встречи 1 и 2 апреля в Тбилиси. Выстраивание логистических цепочек в обход России тоже в какой-то степени девальвирует ЕАЭС. И не только это. В конце марта первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов съездил в Брюссель, где заявил, что Казахстан даже будет разрабатывать и принимать соответствующую законодательную базу для проведения изоляции России. Если исходить из этой логики, то Казахстан действуют вполне последовательно», — продолжил эксперт.

По словам Курманова, в случае как Грузии, так и Казахстана, важно обратить внимание на следующую проблему: обе страны сейчас встраиваются в проект тюркской интеграции. При этом он напомнил, что Грузия — не тюркская страна, но, тем не менее, как государство, ориентирующееся на Запад, она активно встраивается в эту инициативу, которая по сути является давним экономическим и геополитическим проектом Великобритании по переориентации энергопотоков и товаропотоков из центральной Азии и южного Кавказа через территорию Турции дальше на Запад.

«Вот это новое интеграционное объединение, которое было создано 12 ноября прошлого года в Стамбуле на VIII саммите государств Тюркского совета, идет вразрез с принципами ЕЭС. Если после январских событий в Казахстане и ухода Назарбаева проект организации тюркских государств повис в воздухе, то мы сейчас видим, что он вновь заработал», — отметил эксперт.

Отвечая на вопрос, скажутся ли последние события вокруг транспортировки российской нефти на российско-казахстанских двухсторонних отношениях, Курманов заявил, что российское правительство прекрасно понимает сложившуюся ситуацию.

Я думаю, что нужно все эти вопросы, как, кстати, предлагал президент Белоруссии Александр Лукашенко, открыто проговаривать в рамках тех структур, которые были созданы. Нужно вопрос ставить шире, потому что ставится под удар дальнейшее развитие ЕЭС, создание единого рынка нефти, электроэнергии, других соглашений, совместных инвестиционных проектов. Затем под удар ставится геостратегический мост между России и Китаем и множество других проектов, которые были разработаны. Также нужно обсуждать тему введения единой валюты на постсоветском пространстве, хотя бы электронной. Нужно задать эти вопросы руководству Казахстана, причем открыто, жестко и четко.
Айнур Курманов