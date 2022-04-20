Сеул, 20 апреля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. На людей с ограниченными возможностями в Южной Корее приходится 5% населения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

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Согласно годовому отчету, в стране зарегистрировано 2,6 млн человек, имеющих инвалидность, что составляет 5,1% населения. Половина людей с ограниченными возможностями приходится на лица в возрасте старше 60 лет.

Показатель неуклонно рос с 2003 года, однако с 2010 года он колеблется в районе 5%.

Отмечается, что более 45% страдают физическими недостатками, около 15% имеют нарушения слуха, а у 9% были диагностированы нарушения развития.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал население страны приложить усилия для улучшения качества жизни инвалидов.

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