Сеул, , 13:01 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал население страны приложить усилия для улучшения качества жизни инвалидов.

Выступление Мун Чжэ Ина в Государственной думе. 21 июня 2018 года Duma.gov.ru

«Мы должны винить себя в том, что не уделяем должного внимания праву людей с ограниченными возможностями на передвижение, — написал глава Южной Кореи в социальных сетях по случаю Дня инвалидов. — Мир без дискриминации — это путь, по которому мы должны идти».

Глава государства призвал современных людей перенять у предков традиции и дух уважения к инвалидам. Одновременно Мун Чжэ Ин отметил достижения нынешнего правительства в решении проблем инвалидов, напомнив о создании в стране безбарьерной среды.

Отметим, что проблема мобильности людей с ограниченными возможностями оказалась в центре внимания после серии митингов в метро.

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