Москва, 20 апреля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении и в третьем приняла закон, направленный на поддержание финансовой стабильности бюджетов регионов в условиях внешнего санкционного давления, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

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Минфин России наделяется правом предоставлять бюджетам субъектов РФ в 2022 году бюджетные кредиты из федерального бюджета в объеме до 390,7 млрд рублей для погашения долговых обязательств регионов (муниципальных образований) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам субъектов РФ (муниципальных образований) и кредитам, полученным субъектами РФ (муниципальными образованиями) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, сложившихся на 1 января 2022 г. и подлежащих погашению субъектами РФ (муниципальными образованиями) в марте — декабре 2022 г.

Бюджетные кредиты предоставляются субъектам РФ, показатель уровня расчетной бюджетной обеспеченности которых на 2022 год не превышает 1,5, со сроком погашения не позднее 2028 года включительно, с платой за пользование указанными бюджетными кредитами по ставке 0,1% годовых.

По решению правительства регионы могут быть освобождены от погашения в 2022 году задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным субъектам РФ с учетом продления реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов РФ перед РФ по бюджетным кредитам, и реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов РФ перед РФ по бюджетным кредитам в пределах остатков не погашенной на дату реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным субъектам РФ для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ.

Правительство получает право провести в 2022 году реструктуризацию обязательств (задолженности) субъектов РФ по бюджетным кредитам в пределах остатков не погашенной на дату реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным субъектам РФ для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов РФ, срок погашения которых наступает в 2022 году. При этом задолженность субъекта РФ перед Россией по бюджетным кредитам может быть списана в объеме поступления в федеральный бюджет в течение периода погашения реструктурированной задолженности налоговых доходов, определяемых в соответствии с методикой расчета поступления налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов, отмечают в правительстве.