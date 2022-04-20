Москва, , 13:23 — REGNUM Госдума на фоне недружественных действий ряда стран приняла закон о приостановке упрощённой выдачи виз ряду категорий граждан Европейского союза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Приостанавливается действие отдельных положений ряда международных договоров и вводится визовой режим для граждан Европейского сообщества, Королевства Дания, Исландии, Княжества Лихтенштейн, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации — обладателей дипломатических паспортов.

Также упраздняются визовые преференции для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов и журналистов.

При этом ограничительные меры не коснутся предпринимателей и представителей делового сообщества, таким образом, Россия отказалась в этом вопросе от симметричного ответа, отметили в МИД России.

Решение о возобновлении действия положений соответствующих международных договоров принимается президентом РФ, следует из документа.

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