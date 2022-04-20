В МИД призвали расследовать фейк о возможном применении РФ ядерного оружия
Москва, 20 апреля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала российские правоохранительные органы оценить факт распространения дезинформации о якобы возможности использования Москвой ядерного оружия.
Таким образом она прокомментировала фрагмент интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, посвященный ядерному оружию, смысл которого был неверно передан в ряде телеграм-каналов.
По ее словам, это фейк, который имеет отношение не только к безопасности России, если речь идет о ядерном оружии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия будет использовать только обычные вооружения на данной стадии специальной военной операции на Украине.
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