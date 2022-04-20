Москва, 20 апреля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала российские правоохранительные органы оценить факт распространения дезинформации о якобы возможности использования Москвой ядерного оружия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Таким образом она прокомментировала фрагмент интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, посвященный ядерному оружию, смысл которого был неверно передан в ряде телеграм-каналов.

«Это, кстати говоря, вопрос правоохранительным органам. У нас есть все законы, которые дают возможности правоохранителям заняться этой историей уже с точки зрения нарушения права, российского законодательства», — сказала она в эфире радиостанции Sputnik.

По ее словам, это фейк, который имеет отношение не только к безопасности России, если речь идет о ядерном оружии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия будет использовать только обычные вооружения на данной стадии специальной военной операции на Украине.

Читайте также: Лавров ответил, будет ли Россия использовать ядерное оружие на Украине