Москва, , 12:18 — REGNUM Россия будет использовать только обычные вооружения на данной стадии специальной военной операции на Украине. Об этом 19 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.

Сергей Лавров Mid.ru

На вопрос о том, будет ли Россия использовать ядерное оружие на Украине, Лавров ответил: «Только обычные вооружения».

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российские вооружённые силы наносят удары только по объектам украинской военной инфраструктуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что на Украине начинается новая фаза специальной военной операции России.

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