Москва, 20 апреля 2022, 09:34 — REGNUM В Москве в период майских праздников парковки станут бесплатными. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин, сообщается на портале столичного правительства.
Автомобилисты смогут бесплатно припарковаться на всех улицах Москвы 1, 2, 3, 9 и 10 мая, кроме парковок закрытого типа со шлагбаумом.
Также будет бесплатной парковка 8 мая, но за исключением улиц столицы, на которых действует повышенный тариф.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Москвы традиционно делают парковки бесплатными в праздничные дни.
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