Москва, , 09:34 — REGNUM В Москве в период майских праздников парковки станут бесплатными. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин, сообщается на портале столичного правительства.

Парковка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Автомобилисты смогут бесплатно припарковаться на всех улицах Москвы 1, 2, 3, 9 и 10 мая, кроме парковок закрытого типа со шлагбаумом.

Также будет бесплатной парковка 8 мая, но за исключением улиц столицы, на которых действует повышенный тариф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Москвы традиционно делают парковки бесплатными в праздничные дни.

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