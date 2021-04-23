Москва, , 11:48 — REGNUM На майские праздники в Москве будет бесплатной парковка на всех улицах, сообщили 23 апреля в пресс-службе департамента транспорта столицы.

«В праздничные дни 1, 3, 9 и 10 мая парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными — даже там, где действует повышенный тариф 380 рублей в час днём», — рассказали в пресс-службе.

При этом на 2 мая парковка будет работать в режиме воскресенья — бесплатно оставить автомобиль можно будет везде, кроме мест с повышенным тарифом. При этом с 4 по 8 мая парковка будет платной.

Изменения не коснутся парковок со шлагбаумами — они останутся платными.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве начинается подготовка к параду Победу, в ходе которой вводятся ограничения.

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