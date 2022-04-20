Москва, 20 апреля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Москве в период майских праздников парковки станут бесплатными. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин, сообщается на портале столичного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

Автомобилисты смогут бесплатно припарковаться на всех улицах Москвы 1, 2, 3, 9 и 10 мая, кроме парковок закрытого типа со шлагбаумом.

Также будет бесплатной парковка 8 мая, но за исключением улиц столицы, на которых действует повышенный тариф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Москвы традиционно делают парковки бесплатными в праздничные дни.

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