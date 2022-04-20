Нью-Йорк, США, 20 апреля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. «Флорида Пантерз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Nhl.com «Флорида Пантерз»

В составе «Флориды» хет-трик оформил нападающий Александр Барков. У «Айлендерс» отличились защитник Себастьян Ахо и форвард Жан-Габриэль Пажо.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 26 бросков по своим воротам. На счету российского вратаря «Айлендерс» Ильи Сорокина 39 отражённых бросков из 42-х.

На сегодняшний день «Флорида» занимает первое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 116 очков. «Айлендерс» идут на девятом месте в Восточной конференции с 80 очками.

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