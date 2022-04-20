Нью-Йорк, США, 20 апреля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Вратарь Игорь Шестёркин в составе сборной России

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили нападающий Райан Строум, оформивший дубль, и защитник Адам Фокс. Российский форвард Артемий Панарин отдал две результативные передачи.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин сыграл «на ноль», отразив 31 бросок по своим воротам.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают четвёртое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 106 очков. «Виннипег» идёт на 11-м месте в Западной конференции с 81 очком.

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