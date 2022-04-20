Монреаль, Канада, 20 апреля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кирилл Капризов

В составе «Миннесоты» шайбы забросили нападающие Кевин Фиала и Мэтт Болди. Российский форвард Кирилл Капризов отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает третье место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 103 очка. «Монреаль» идёт на 16-м месте в Восточной конференции с 51 очком.

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