Глендейл, США, 19 апреля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

(сс) Benjamin Reed Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз»

В составе «Каролины» шайбы забросили нападающие Винсент Трочек, Йеспер Фаст, Макс Доми, Нино Нидеррайтер и Себастьян Ахо. У «Аризоны» отличились форварды Ник Ритчи, Луи Эрикссон и Алекс Гальченюк.

На сегодняшний день «Каролина» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 106 очков. «Аризона» идёт на 16-м месте в Западной конференции с 49 очками.

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