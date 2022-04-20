Вильярреаль, Испания, 20 апреля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. «Вильярреал» одержал победу над «Валенсией» в матче 33-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM «Вильярреал»

В составе «Вильярреала» дубль оформил нападающий Арно Груневелд. На 10-й минуте он забил с пенальти, а на 17-й реализовал выход «один на один». Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле на 64-й минуте, но не отметился результативными действиями.

На сегодняшний день «Вильярреал» занимает седьмое место в чемпионате Испании, в активе команды 52 очка. «Валенсия» идёт на 10-м месте с 42 очками.

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