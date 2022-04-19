Барселона, Испания, 19 апреля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. «Барселона» проиграла «Кадису» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 0:1.

«Барселона»

Единственный гол в матче забил нападающий «Кадиса» Лукас Перес на 48-й минуте.

На сегодняшний день «Барселона» занимает второе место в чемпионате Испании, в активе команды 60 очков. «Кадис» идёт на 16-м месте с 31 очком.

Читайте также: «Реал» одержал волевую победу над «Севильей» в матче чемпионата Испании