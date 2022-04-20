Куала-Лумпур, , 07:49 — REGNUM По меньшей мере десять заключенных погибли в результате операции по поимке лиц, бежавших из центра временного содержания нелегальных мигрантов на северо-западе Малайзии, 20 апреля сообщает издание The Star.

Томас Кутюр. Беглец

Инцидент произошел в учреждении, расположенном в штате Кедах. В результате начавшихся в центре беспорядков около 500 заключенных смогли выбраться на свободу. После начала операции по их поимке удалось задержать 229 мигрантов.

Журналисты отмечают, что большинство мигрантов, содержащихся в учреждении, относятся к народности рохинджа, представители которой нелегально перебираются на территорию Малайзию из Мьянмы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в Средиземном море перевернулась лодка, в которой находилось около 100 мигрантов, пытавшихся добраться до одной из европейских стран. Более 90 человек погибли.

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