Триполи, , 00:55 — REGNUM Более 90 мигрантов погибли в результате крушения лодки в водах Средиземного моря. Об этом 3 апреля сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в своём Twitter.

Лодка с мигрантами

По данным международной гуманитарной организации «Врачи без границ», трагедия произошла несколько дней назад. Около 100 человек на надувной лодке направлялись из Ливии в Европу, однако в водах Средиземного моря переполненная лодка опрокинулась.

Сигнал бедствия был получен одним из коммерческих судов, но при прибытии на место крушения лодки экипажу судна удалось спасти лишь четырёх человек. Выжившие в катастрофе рассказали, что лодка с мигрантами к моменту крушения находилась в море уже четыре дня.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении лодки с нелегальными мигрантами у берегов Туниса, число жертв крушения составило 25 человек.

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